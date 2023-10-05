وزير الرياضة يؤكد ثقته في نجاح ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أعرب وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، لنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي ال سعود؛ بخالص الأمنيات والتوفيق وثقته في الملف المزمع تقديمه من المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي العلاقات الأخوية المتميزة على كافة المستويات السياسية والشعبية بين مصر والسعودية، مؤكدًا ثقته في نجاح ملف استضافة كأس العالم للمملكة العربية السعودية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس الأربعاء، عن فوز المغرب بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال.

وفاز الملف المشترك (المغرب، إسبانيا، البرتغال) بتنظيم كأس العالم 2030، على أن تقام أول 3 مباريات من البطولة في أمريكا الجنوبية.

ونشر «فيفا» بيانًا، أوضح من خلاله، الموافقة على منح المغرب حق استضافة مونديال 2030، الذي يجمع بين 6 دول، هم المغرب، البرتغال، إسبانيا، على أن تقام 3 مباريات فقط في هذه البطولة في 3 دول، هم: الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية، أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال، حيث كانت أول نسخة من بطولة كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي.