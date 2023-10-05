العراق يوقف أحد عناصر ديوان الجند بداعش

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، توقيف إرهابي ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، عمل في مناصب حساسة في التنظيم الإرهابي أبرزها العمل فيما يسمى بـ"ديوان الجند" بمحافظة نينوى.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أن مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي في محافظة نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي في قضاء الموصل، وهو مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وعمل الإرهابي في ما يسمى "ديوان الجند/وحدات الإسناد العام" في ما تسمى ولاية نينوى.

يشار إلى أن "ديوان الجند" هو واحد من الهيكل الإداري المعنى بالشئون العسكرية داخل التنظيم الإرهابي، وهو مرادف لوزارة الدفاع في الأنظمة الحديثة، يتولى إدراتها وتسيير عملها إرهابي يحمل لقب "أمير ديوان الجند" ويتولى تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تعنى بالشؤون العسكرية والصادرة من خليفة التنظيم الإرهابي، ويضم الديوان مجموعة من الفروع والإدرات تبلغ نحو 18 إدارة منها وحدات الإسناد العام، وإدارة الوافدين، والهيئة الشرعية، وكان مقر الديون في مدينة الموصل إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على مناطق واسعة من المدن العراقية والسورية، وبعد هزيمته تم قصف مكاتب الديوان وتدميره بالكامل.