قصور الثقافة تواصل فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لفنون الفتاة والمرأة بشمال سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بشمال سيناء، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات حدودية، وهي مطروح والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، إضافة للأسمرات من القاهرة، ويستمر الملتقى حتى 13 أكتوبر الحالي.

وأوضح المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، أن الملتقى الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة له دور هام في إلقاء الضوء على تعلم فنيات الحرف وكيفية شراء الخامات، والتسويق للمنتج الجيد، بجانب تشجيع الورش والمنتجات المميزة للاستفادة منها مستقبلا، وأن المستهدف من البرامج التثقيفية والورش الفنية المتنوعة بالملتقى، التأكيد على التوعية بالتراث والثقافات المتنوعة للمحافظات الحدودية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة دينا هويدي أن فكرة المشروع تقوم على دمج السيدات والفتيات من المحافظات الحدودية مع فتيات محافظات أخرى مثل القاهرة، بهدف إلقاء الضوء على التراث والفلكلور والثقافة لهذه المحافظات الثرية، مشيرة إلى أن الفعاليات تتضمن المشاركة في مراسم وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمحافظة شمال سيناء في إطار احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، وستقوم الفتيات والسيدات بارتداء الزى التراثي لمحافظاتهن، كما تقام فعالية يوم 6 أكتوبر من مدينة الشيخ زويد تتضمن لقاء عن أهمية العمل التطوعي، بالتعاون مع المحافظة ومؤسسة مصر الخير، بحانب زيارات ميدانية للمعالم التاريخية لتوثيق تراث شمال سيناء.

وأضافت "هويدي" أن الملتقى يشمل فعاليات ثقافية عن القضايا والتحديات التى تواجه المرأة فى الحفاظ على الموروث الثقافي، والحلي التراثية والتعرف على تاريخها وكيف بدأت، وفعالية عن المطبخ التراثي والأكلات المميزة لكل محافظة مشاركة وسرد تاريخها ومكوناتها، وتقام فعاليات تخص الدوائر النفسية مقسمة إلى أربع دوائر كل دائرة تحمل عنوانا مختلفا مثل تنمية المهارات والتنمية البشرية، بالإضافة للورش المتنوعة للتدريب على الحرف اليدوية والتراثية الممثلة في الجلود الطبيعية، الخيامية، التفصيل والتطريز السيناوي، المكرمية والإكسسوارات، الحلي والمشغولات التراثية السيناوية. بجانب ثلاث ورش للإبداع الفني والأدبي في مجال كتابة القصة القصيرة، كتابة السيناريو والحوار، والإخراج.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية.

كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

وفي ذكرى انتصارات أكتوبر، يشارك فتيات ملتقى "أهل مصر" في وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش، احتفاء باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث شارك 200 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية، صباح اليوم الخميس، في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش، وذلك ضمن فعاليات ملتقى "أهل مصر" المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

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