النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023

فاز الكاتب النرويجي يون فوسه، بجائزة نوبل للآداب لعام 2023.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن جائزة نوبل للآداب 2023 منحت للمؤلف النرويجي يون فوسه بسبب "مسرحياته المبتكرة وأعماله النثرية التي تعبر عما لا يمكن البوح به".

الكاتب النرويجي يون فوسه يبلغ من العمر 64 عاماً، وهو أحد أبرز الكتاب المسرحيين في النرويج، وقد كتب حوالي 40 مسرحية، بالإضافة إلى الروايات والقصص القصيرة وكتب الأطفال والشعر والمقالات.

قال ماتس مالم، السكرتير الدائم للأكاديمية، إنه اتصل بالكاتب النرويجب هاتفيا لإبلاغه بفوزه بالجائزة، وإن "فوسه" كان يقود سيارته في الريف ووعده بالعودة إلى المنزل بحذر.

وقال أندرس أولسون، رئيس لجنة نوبل للآداب، إن عمل فوسه متجذر "في لغة وطبيعة خلفيته النرويجية".

وتبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار) من وصية تركها مبتكرها المخترع السويدي ألفريد نوبل.

ويحصل الفائزون أيضًا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطًا، وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر.

صدرت الرواية الأُولى للكاتب النرويجي بعنوان “أحمر، أسود” عام 1983، وتلتها عدّة أعمال في الرواية والمسرح وكتب الأطفال؛ آخرها سباعيته: “الاسم الآخر” في كتابَين (2019)، و”أنا هو الآخر” في ثلاثة كتب (2020)، و”اسم جديد” في كتابَين (2021).

في رصيده عدد من الجوائز الأدبية؛ من بينها: “جائزة أيسن الدولية” عام 2010، و”الجائزة الأوروبية للآداب” عام 2014، كما حاز “وسام القديس أولاف الملكي” عام 2011، وهو أعلى امتياز في النرويج.

تُرجمت أعمال فوسه إلى أكثر من أربعين لغة؛ من بينها العربية التي نُقلت إليها روايتان؛ هما: “صباح ومساء” التي صدرت عن “منشورات الكرمة” في 2020 بتوقيع شيرين عبد الوهاب وأمل روّاش، و”ثلاثية” التي صدرت هذا العام عن دار النشر نفسها وبتوقيع المترجمتين نفسيهما.