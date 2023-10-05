الوطنية للانتخابات: ترتيب الأسماء داخل ورقة الاقتراع بأولوية تقدم المرشح

قال أحمد حسن سيد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن ترتيب الأسماء داخل ورقة الاقتراع بالانتخابات الرئاسية سيكون بأولوية تقدم المرشح بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس: "وأيضًا من يتقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات ستكون له الأولوية في اختيار الرمز الخاص به من القائمة الخاصة بالرموز".

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بتشكيل لجنة لتلقي وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية المستشار أحمد حسن سيد بنداري، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ونوّاب مدير الجهاز التنفيذي: المستشار شادي ممدوح رياض مصطفى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبدالعزيز، نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان.