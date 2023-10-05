دورى روشن.. طارق حامد يقود ضمك أمام الحزم

أعلن كوزمين كونترا المدير الفنى لفريق ضمك، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الحزم، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد نادي ضمك بخميس مشيط"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

وجاء تشكيل ضمك كالتالى :

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: سنوسي محمد الهوساوي، فاروق شافعي، عبد القادر بدران، ضاري سيار العنزي.

خط الوسط: طارق حامد، دوماغوج أنتوليتش، أحمد يوسف الزين، نيكولاي ستانسيو، جورج كيفين نكودو.

خط الهجوم: أسان سيساي.



بينما اعلن فيليب غوفيا المدير الفنى لفريق الحزم تشكيل فريقه كالتالى:

حراسة المرمى: إبراهيم زايد.

خط الدفاع: أحمد علي آل محيميد، برونو فيانا، طلال العبسي، ماجد محمد قشيش.

خط الوسط: بين ترور، فيينا، محمد فؤاد الثاني، انطونيو خوسي دي كارفالهو، فايز سيليماني.

خط الهجوم: محمد بادموسي.

ويحتل فريق ضمك المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، بينما يقع الحزم فى قاع ترتيب الجدول بثلاث نقاط.