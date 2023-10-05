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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسقف أسيوط وتوابعها يحرر توكيلا لتأييد الرئيس السيسي

نيافة الحبر الجليل
نيافة الحبر الجليل الانبا يؤانس مطران أسيوط للكنيسة القبطية
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توجه ظهر اليوم نيافة الحبر الجليل الانبا يؤانس مطران أسيوط للكنيسة القبطية الارثوذكسية مع لفيف من الآباء الكهنة وشمامسة الكنيسة لتحرير توكيل لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييده في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالشهر العقاري بمنطقة الاربعين بمحافظة اسيوط. 
وكان  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعلن خلاله  قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر، في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و 6 و 7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و 9 و 10) من ذات الشهر.

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