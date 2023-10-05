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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يوجه ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

وفي إطار تلبية حاجة وزارة التربية والتعليم من المعلمين، وجه رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاستعداد لمسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث لطرحها في شهر يناير ٢٠٢٤.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للمتقدمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على موقع https://jobs.caoa.gov.eg/  على أن يتم فتح باب التظلم غدا ولمدة أسبوعين. ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن نتيجة باقي المحافظات تباعا.

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