بعد سقوط الأمطار.. انتشار 150 سيارة شفط في أنحاء الإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي بالإسكندرية، جاهزية المحافظة للتعامل مع الأمطار والاضطرابات الجوية.

وأضاف خلال البيان الصادر عنه اليوم، أنه تم تمركز ١٥٠ سيارة شفط ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال التطهير خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إلى انعقاد غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار بشكل مستمر على مدار ٢٤ ساعة للاستجابة لبلاغات المواطنين، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

وتابع أنه قد تم رفع درجات الاستعداد بانتشار السيارات والبدلات حتى استقرار حالة الاضطراب الجوي.

وأكد استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع وإيقاف الإجازات وبدل الراحات وعلى تواجد كل مسئولي القطاعات المعنية على مدار الساعة.

وأشار إلى الاستعداد لاستمرار الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية اليوم الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن ١٧٥ أو على رقم الواتس أب 01201175175