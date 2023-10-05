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الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إجراء 14 عملية جراحية مجانا بمستشفى العريش العام

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أجرت القافلة الطبية  بشمال سيناء  عددا من العمليات الجراحية المجانية والمحولة من  مستشفى الشيخ زويد  المركزي  في اليوم الأول لعمل الأطباء بمستشفى العريش العام محافظة  شمال سيناء وذلك في إطار الاحتفالات بأعياد أكتوبر بشمال سيناء فيما تضم القافلة الطبية  38 طبيبا  فى 21 تخصصا مختلف  لخدمة المواطنين بشمال سيناء.
 

وأجرى أطباء القافلة 14 عملية جراحية متنوعة بمشاركة أطباء المنصورة وقسم العمليات بمستشفى العريش العام  وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الخيرية. 

تضم القافلة الطبية التخصصات الطبية في القافلة  باطنة عامة وجراحة اوعية دموية  واطفال  وحميات  وانف واذن وحنجرة  ورمد وجراحة عيون ونساء وتوليد وجراحة عامة وجراحة عظام وقلب وامراض صدرية  ونفسية وعصبية وامراض جلدية  وعلاج طبيعى وتاهيل وعظام وجراحة مخ واعصاب  واطفال وحديثي الولادة وجراحة مسالك بولية  وجلدية وتناسلية وامراض ذكورة وجراحة جهاز هضمى .
 

ونفذت القافلة فاعلياتها يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين فى مستشفى مدينة الشيخ زويد ويومي الخميس والجمعة الموافقين  ٥ و ٦ اكتوبر  تنفذ امام مركز الإعداد على طريق الحفن .

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التخصصات الطبية أطباء المنصورة الشيخ زويد المؤسسات الخيرية مديرية الشئون الصحية بالدقهلية مستشفى العريش العام
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