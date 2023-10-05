المملكة المتحدة لمنظمة الأمن في أوروبا: سنكون في طليعة الجهود الدولية لإعادة بناء أوكرانيا

قال ممثل المملكة المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جاستن أديسون اليوم الخميس، إن "المملكة المتحدة ستكون في طليعة الجهود الدولية اللازمة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا ودعم الحكومة الأوكرانية بالقدرات اللازمة لضمان الحكم الرشيد للمواطنين الأوكرانيين".

وأوضح أديسون - في بيانه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والبيئية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "أن اتساع نطاق الدمار في أوكرانيا كبير للغاية لدرجة أنه لا يوجد موضوع ضمن البعد الثاني لا علاقة له بهذه الكارثة".

وأشار إلى أنه في أوكرانيا حاليا فرصة سانحة لإجراء إصلاحات كبيرة هناك في ظل إجماع وطني ودعم دولي غير مسبوق.

وأضاف "تدرك الحكومة الأوكرانية أن هناك الكثير مما يتعين القيام به؛ وستكون المملكة المتحدة في طليعة الجهود الدولية اللازمة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا ودعم الحكومة الأوكرانية بالقدرات اللازمة لضمان الحكم الرشيد للمواطنين الأوكرانيين".

ولفت أديسون إلى أن الهدف من الاجتماع الحالي هو مناقشة أفضل الممارسات لمكافحة الرشوة والفساد المهنيين حيث نقترح العمليات الموصى بها للمنظمات لتبنيها لتنفيذ نهج فعال ويحتوي على إرشادات حول كيفية تعامل المؤسسات مع مرتكبي عمليات الاحتيال.

