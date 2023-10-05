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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب المعامل الجنائي لمعاينة حريق مطعم بالمعادي

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالمعادي، اليوم الخميس، بانتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مطعم بمنطقة كوتسيكا للوقوف على ملابسات الحادث ولبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم كريب بكوتسيكا بمنطقة المعادى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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