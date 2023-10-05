دوري أبطال أوروبا| «مانشستر سيتي» ينتصر على «لايبزيج» في عقر داره

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه لايبزيج الألماني بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب ريد بل أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح «السيتي» في اقتناص انتصارًا خارج الديار ليحقق العلامة الكاملة بالمجموعة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فيل فودين هدف مان سيتي الأول في الدقيقة 25 من صناعة ريكو لويس، ليتقدم السماوي في الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أدرك لويس أوبيندا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 48.

وأعاد جوليان ألفاريز البديل، السيتي المقدمة بهدف في الدقيقة 84، وأكد جيريمي دوكو فوز مانشستر سيتي بهدف ثالث في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز، تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابعة بمجموعات أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، فيما احتل لايبزيج وصافة الترتيب وفي رصيده 3 نقاط.