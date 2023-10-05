بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية أمس الأربعاء، على انخفاض في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.47 %، عند 11.660،21 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.61 % ليستقر عند 940،93 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.61 % بمجموع 862،36 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.59 % بمجموع 10.689،25 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 85 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 598 مليار درهم مغربي.