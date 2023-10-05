ads
الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 70ر27 نقطة ليبلغ مستوى 16ر6831 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 %، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر130 مليون سهم عبر 10022 صفقة نقدية بقيمة 4ر29 مليون دينار كويتي.

 وهبط مؤشر السوق الرئيسي 94ر57 نقطة ليبلغ مستوى 25ر5673 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر1 % من خلال تداول 5ر72 مليون سهم عبر 4482 صفقة نقدية بقيمة 13ر9 ملايين دينار كويتي.

 كما انخفض مؤشر السوق الأول 74ر17 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7459 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 % من خلال تداول 15ر58 مليون سهم عبر 5540 صفقة بقيمة 2ر20 مليون دينار كويتي.

 في موازاة ذلك هبط مؤشر (رئيسي 50) 31ر92 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5618 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر1 % من خلال تداول 7ر53 مليون سهم عبر 3165 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 ملايين دينار كويتي.

ads
بورصة الكويت انخفاض الأسهم المتداولة
ads