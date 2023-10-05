بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 70ر27 نقطة ليبلغ مستوى 16ر6831 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 %، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر130 مليون سهم عبر 10022 صفقة نقدية بقيمة 4ر29 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 94ر57 نقطة ليبلغ مستوى 25ر5673 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر1 % من خلال تداول 5ر72 مليون سهم عبر 4482 صفقة نقدية بقيمة 13ر9 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 74ر17 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7459 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 % من خلال تداول 15ر58 مليون سهم عبر 5540 صفقة بقيمة 2ر20 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك هبط مؤشر (رئيسي 50) 31ر92 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5618 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر1 % من خلال تداول 7ر53 مليون سهم عبر 3165 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 ملايين دينار كويتي.