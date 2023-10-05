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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يعرب عن قلقه بشأن دعم أوكرانيا وسط الفوضى في مجلس النواب

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من أن الفوضى في الكابيتول هيل قد تعني أنه لا يستطيع تقديم المساعدة التي وعد بها لجهود الحرب في أوكرانيا، مضيفًا أنه سيلقي خطابًا حول هذه القضية قريبًا.

وقال بايدن للصحفيين، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "الأمر يقلقني، لكنني أعلم أن هناك أغلبية من الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ في كلا الحزبين قالوا إنهم يدعمون تمويل أوكرانيا".

وقال بايدن إن خطابه سيركز على "لماذا من المهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا".

وحذر البيت الأبيض من التداعيات المحتملة إذا لم يوافق الكونجرس على مساعدات إضافية لأوكرانيا بعد استبعادها من إجراء التمويل الحكومي قصير الأجل الذي تفاوض عليه رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي (الجمهوري من كاليفورنيا) مع الديمقراطيين الأسبوع الماضي لتجنب إغلاق الحكومة.

ورأى بايدن أن تصريحاته ستدور حول كيف أن التحالفات التي أقامها مع الحلفاء لدعم أوكرانيا عززت الولايات المتحدة "في جميع المجالات".

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بايدن أوكرانيا الكابيتول
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