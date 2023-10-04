برلماني: الندوة التثقيفية لنصر أكتوبر كشفت محاولات التزييف وضرورة معركة الوعي

هنأ النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبى، مؤكدا أننا في حاجة ماسة لروح أكتوبر.

وأشاد "إدريس" بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكد أن هذه الندوة فرصة طيبة لتعرف الأجيال المختلفة تاريخها، وكيف عبرت مصر من الهزيمة للنصر، كما أنها فرصة طيبة لاستكمال معركة الوعى ومواجهة محاولات التزييف والتصدي للشائعات التي طالت كل شيء.

ونوه النائب أحمد إدريس، لأهمية الندوة التثقيفية وتسليط الضوء على الجهود البطولية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في السادس من أكتوبر 1973، وإظهار قدرة المصريين في التغلب على الصعاب، وتحويل المحنة لمنحة.