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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البرلمان الأوروبي يدعو لوضع قواعد موحدة لحقائب اليد داخل الطائرات

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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أعرب البرلمان الأوروبي عن رغبته في وضع قواعد موحدة بشأن رسوم وحجم حقائب اليد داخل الطائرات من أجل تسهيل السفر، وفقا لقرار تبنته أغلبية نواب البرلمان في ستراسبورج اليوم الأربعاء، وكانت شركات الطيران تتمتع بالحرية حتى الآن في وضع قواعدهم الخاصة بشأن رسوم وحجم الحقائب.

وسيكون لمثل هذا الإجراء عدد من الفوائد للمسافرين، من بينهم الشفافية فيما يتعلق بالتكاليف، وفقا للقرار.

ولن يضطر المسافرون للقلق بشأن الحجم المسموح به أو وزن حقائب اليد عند إكمال رحلات مع شركات طيران مختلفة، على سبيل المثال، إذا تم وضع قواعد موحدة، ولا يعد هذا القرار ملزما قانونا، ومع ذلك فإن له ثقلا سياسيا حيث تم توجيه الدعوة للمفوضية الأوروبية لتقديم إجراءات سياسية ملموسة للتنفيذ.

ويعد اقتراح نواب البرلمان الأوروبي أيضا رد فعل على حكم صادر عام 2014 عن محكمة العدل الأوروبية والذي ينص على عدم فرض رسوم إضافية على حقائب اليد، شريطة عدم تجاوز الأبعاد الطبيعية.

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البرلمان الأوروبي ستراسبورج محكمة العدل الاوروبية
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