تعليم الأقصر تنظم احتفالية كبرى بمناسبتي المولد النبوي وانتصارات أكتوبر.. صور

نظمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بالمركز الدولي للمؤتمرات بالأقصر احتفاءً بالمولد النبوي الشريف وكذا انتصارات أكتوبر العظيمة. في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

بعد السلام الوطني، استُهِل الحفل بتلاوة قرآنية، ثم قدم وكيل تعليم الأقصر الكلمة الافتتاحية للحفل؛ حيث رحب فيها بالحضور، ثم ألقى الضوء على مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأهمية إحياء هذه المناسبة ليقتدي أبناؤنا برسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم ويتجملوا بأخلاقه الطيبة، وكذا ثمَّن من تضحيات القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر، والأداء المبهر على مدار المعركة تخطيطاً وبسالةً وذكاءً أدهش العالم.

وتضمن الحفل فقرات فنية عدة ما بين فرات دينية وأخرى وطنية، شاركت بها مدارس عدة منها: الأقصر الإعدادية بنات، الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، الأقصر الثانوية بنات، الراهبات الفرنسسكانيات الخاصة، الفرنسسكان الخاصة، ومدارس النيل الدولية.

وخُتم الحفل بتكريم لبعض من أسر الشهداء من أبناء الأقصر، عرفاناً بفضل أبنائهم إذ بذلوا أرواحهم فداءً لوطنهم.

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