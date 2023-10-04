الرئيس السيسي: حرب أكتوبر ماكنش ممكن حد تاني يعملها إلا الجيش المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في عام 1967 كان في الثالثة عشرة من عمره، موضحًا: "والله كنت فاكر كل حاجة اتعملت من شدوان لراس العش للمدمرة إيلات لحريق الزيتية ولبلوظة ورمانة، أي بيان اتقال في الوقت ده كنت موثقه وجايب جرايده وحاطتها بالإضافة للي كنت بسمعه، والكتب اللي خرجت تتكلم عن الوقائع دي كلها".

وأضاف «السيسي» بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": هناك مقالة كانت ضمن خطة الخداع الاستراتيجي، وكان كاتبها الكاتب الراحل المفكر العظيم محمد حسنين هيكل اتكلم فيها عن محاولات الجيش المصري للعبور والنتائج اللي كانت بتحصل فيها".

وتابع: "كنت أقرأ في الوقت ده كل المقالات اللي بتصدر عن الحرب، والصراع اللي موجود وحرب الاستنزاف، المقالة دي لو جبتها دلوقتي شوف بعد أكتر من 51 سنة لأنها اتعملت في الفترة ما بعد السبيعينات يعني 1971 في الفترة دي، لو جبت المقالة دي وشوفتوها وقريتوها هتعرفوا قد إيه حجم القفزة، ده مكنش ممكن حد تاني يعملها إلا الجيش المصري".