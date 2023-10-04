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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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اليوبيل الذهبي لذكرى النصر.. "البوابة نيوز" تكرم أبطال اكتوبر| صور

تكريم أبطال حرب اكتوبر
تكريم أبطال حرب اكتوبر احتفالاً باليوبيل الذهبي لذكرى النصر
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كرم الكاتب الصحفي نصر عبده، نائب أول رئيس التحرير التنفيذي، أبطال حرب السادس من أكتوبر، وهم اللواء ا.ح متقاعد طيار محمد الغزالي، مسئول استجواب الطيارين الآسري، واللواء متقاعد مجدي شحاتة، أحد أبطال قوات الصاعقة ، والعميد متقاعد محمد عبد المنعم، قائد الفصيلة الثالثة بالسرية الأولي بالكتيبة 335 مشاه، نيابةً عن الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، وداليا عبدالرحيم ، رئيس التحرير التنفيذي.


نقل عبده، خلال ندوة البوابة نيوز، لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر، في اليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العزة والكرامة، اليوم الأربعاء، تحيات واعتزاز الدكتور عبدالرحيم علي، وداليا عبد الرحيم، بأبطال القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر، واعتزازهما بتضحياتهم وبطولاتهم العريقة.

وحرص عدد من الزملاء الصحفيين علي التقاط الصور التذكارية مع أبطال حرب أكتوبر المجيدة بالذكرى الخمسين لإنتصارات العزة والكرامة. 
واختتم عبده، ندوة “البوابة نيوز”، بتقديم الشكر للحضور الكريم، وتقديره للبطولات التي قام بها أبطال حرب أكتوبر عام 1973، والبطولات التي يخوضها أبناء القوات المسلحة في حربهم ضد الارهاب، وموقف الجيش المصرى العظيم المساند والمؤيد والحامى لثورة الشعب المصرى العظيم فى 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013.

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