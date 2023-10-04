محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات لعدد من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء في وإلغاء ندب بعدد من مراكز ومدن المحافظة عقب الانتهاء من الاختبارات التي تمت اليوم من خلال لجنة القيادات بالمحافظة.

وقال “مختار” في تصريحات صحفية عقب اعلان حركة التنقلات، ان الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، مضيفا ان هذه الحركة الجديدة تأتي أيضا لتحقيق مبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

وأشار " المحافظ " الي أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

شملت الحركة ندب كلا من (مي محمد عبدالرزاق من العمل نائب رئيس مركز المنصوره للعمل نائب رئيس حي غرب المنصورة، جيهان توكل عبد العظيم من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه - سهام صلاح ابوبكر من العمل نائب رئيس مركز المنصوره للعمل نائب لمركز ومدينة شربين - جهاد مصباح ابراهيم من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين - علاء الدين شوقي من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة اجا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بني عبيد- طه عبدالقادر السباعي نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة بني عبيد - علي ابراهيم جميل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اجا للعمل نائب رئيس مركز ومدينة اجا - ايمان عبدالرحمن محمد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل نائب لرئيس مدينة محلة دمنة.

كما جري ندب ابراهيم صابر شبكه من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المنصوره - محمد حسن عبده من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائبا لرئيس مركز المنصوره - شعبان الجارحي حسن من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية - أحمد هلال زهري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الكردي للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المطرية.

وتقرر ندب إبراهيم عبدالله عبدالفتاح من العمل بالديوان العام للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل - أحمد حامد مصطفى من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس - جيهان محمود المرسي من العمل نائب لرئيس مدينة الكردي للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس - ياسر عمر حمزه من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب رئيس مدينة الكردي.

فيما جرى ندب السيد أحمد حجاج من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائب لرئيس مدينة الكردي - السيد ابراهيم فاضل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين - هبه محمود حسن من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة طلخا - حنان فوزي عبدالباري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة تمى الامديد).

وقرر مافظ الدقهلية الغاء ندب محمد امين نور من العمل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت التابعة لمركز ومدينة دكرنس وعودته لجهة عمله الأصلية بمركز ومدينة دكرنس.