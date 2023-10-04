من كتب النشيد الوطني.. نقابة الصحفيين تنظم ندوة في مئوية سيد درويش

تقيم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة تحت عنوان: "من أجل النشيد الوطنى" يوم الإثنين 9 أكتوبر بالقاعة المستديرة قاعة "أمين الرافعى" فى الدور الثالث الساعة 7 مساءّ.

تقام الندوة فى إطار احتفالات نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش، التى بدأت مطلع الشهر الماضى، بعدما كشفت الصحافة المصرية - خلال المئوية - عن دلائل ومؤشرات، ووقائع جديدة عن أحقية سيد درويش فى تأليف كلمات النشيد، التى نُسبت إلى الشاعر محمد يونس القاضى منذ عام 1968.

تستهدف الندوة محاولة السعى إلى تشكيل لجنة بحثية، علمية، فنية، محايدة من كل الجهات المعنية للوقوف على الصاحب الأصيل والحقيقى لكلمات النشيد، الذى هو عنوان رئيسى من العناوين التى تبنى، وترسخ، وتثبت فى أنفسنا روح الانتماء للوطن منذ الصغر.

يدير الندوة الكاتب الصحفى خيرى حسن، ويتحدث فيها الناقد المسرحى أحمد عبد الرازق أبو العلا، والناقد شعبان يوسف، والزملاء من الكتّاب والصحفيين محمد الباز، والدكتور وجدى زين الدين، وأمجد مصطفى، ومحمد توفيق، ومن الباحثين مصطفى إبراهيم طلعت، ومحمود عوضين، ومحمد الهادى، ويحضرها محمد حسن درويش حفيد الشيخ سيد درويش، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع ولكل الآراء.