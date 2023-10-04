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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد قافلة بنك الطعام المصري لدعم أهالي بشاير الخير

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، قافلة بنك الطعام المصري التي تضم ألف وخمسمائة كرتونة مواد غذائية؛ وتستهدف الأسر الأكثر احتياجًا ببشاير الخير.

يأتي ذلك تنفيذًا  لتوجيهات رئيس الجمهورية بتضافر كافة جهود الجهات الرسمية والأهلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير المساعدات اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأعرب الشريف عن سعادته بالتعاون الدائم والمُثمر مع بنك الطعام خاصة وأنه من المؤسسات الجديرة بالثقة لخدمة قضية الإطعام وتوفير الغذاء اللازم للأسر المستحقة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، وحسين سالم مسئول محافظه الإسكندرية ببنك الطعام المصري.

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