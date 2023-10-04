مياه القاهرة: تطبيق الذكاء الاصطناعي فى 9 محطات لقياس منسوب النيل

أشاد الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان للبنية الاساسية بمستوى تطبيق الذكاء الاصطناعي بمحطات مياه الشرب بشركة القاهرة لقياس منسوب النيل خلال الفترات المختلف لضمان امدادات المياه للمحطات

قال المهندس المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الانتهاء من تطبيق الذكاء الاصطناعي فى 4 محطات بشركة مياه الشرب بالقاهرة وكان للتطبيق الاثر الكبير فى التعامل مع منسوبات النيل المختلفة وضمان صول المياه الى المأخذ مشيرا ان تطبيق الذكاء الاصطناعي فى مختلفة قطاعات المرافق يضمن تقديم افضل خدمة للمواطنين وتوفير كوب ملء نقى طبقا للمواصفات القياسية العالمية

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى انه تم عرض تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي فى 4 محطات بالمعرض الدولى للمياه “اكسبوتك” ويتم الآن دراسة تطبيق التجربة فى 9 محطات أخرى، والشركة على استعداد تام لنقل التجربة إلى شبكات المياه الشقيقة للاستفادة منها فى المحطات التابعة لها.