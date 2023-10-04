محافظ الجيزة: رصف وتطوير وتركيب الإنترلوك لعدد 13 شارعا بحي العمرانية

نفذت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية بحي العمرانية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حي العمرانية في أعمال الرصف والتطوير التي يشهدها قطاع العمرانية الشرقية والتي تعد نقلة حضارية غير مسبوقة .

وأشار إلى أنه تم رصف وتطوير ٥ شوارع حيوية وهم شارع الجزائر والعيد والهادي والبوسطة وامتداد البوسطة ( عبد الصمد ) وذلك بإجمالي أطوال ٨.٢ كم .

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من تطوير عدد ٨ شوارع ببلاط الانترلوك بالعمرانية الشرقية شملت شارع تحتمس وشارع عمار بن ياسر وشارع بن خلدون وشارع اسامه بن زيد وشارع علي ابن أبي طالب وشارع فاطمة الزهراء وشارع صفوت وشارع التوني .

وأوضح محافظ الجيزة أن الشوارع التي تم تطويرها ستساهم تيسير الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين وتقع ضمن خطة تطوير الشوارع المتفرعة والمؤدية الي محور لربطها الفريق كمال عامر.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والمتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقآ للمعايير والمواصفات القياسية من طبقه الرصف وأرصفة المشاة ودعم الطرق بأعمدة الإنارة اللازمة مع مراعاة تدعيم الشوارع ببالوعات صرف للأمطار لتساهم في تصريف مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

جدير بالذكر بأن منطقة العمرانية الشرقية شهدت رصف وتطوير ١٥ شارعا وهي "المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري والشهيد الحي والمصانع وباسيلي وميادين العمرانية والجداوي بالعمرانية الشرقية.