تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري،

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه،

في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار الامريكي بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء،

ووصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية بداية تداولات اليوم الاربعاء ، فسجل، 30.85 جنيه للشراء،

بينما وصل إلى 30.95 جنيه للبيع، وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل إلى 30.95 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك بلوم عند 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيها للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق الموازي للعملات، بداية اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 ، ما بين 39 و39.50 جنيه للشراء، و40 و40.50 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر العملة الخضراء عالميا، كان الدولار قد ارتفع إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق الجزئي وعززت بيانات اقتصادية توقعات إبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول أو حتى رفعها مرة أخرى.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداؤه امام سلة العملات الرئيسية الست عند 106.680 نقطة، ومن المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107 نقاط بنهاية الربع الحالي ، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين على أن يتم تداوله عند 111.05 نقطة خلال 12 شهرًا.