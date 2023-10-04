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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جالاتا سراي يقتنص فوزًا مثيرًا من مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد وجالاتا
مانشستر يونايتد وجالاتا سراي
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حقق فريق جالاتا سراي التركي، فوزًا مثيرًا، على مضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح مانشستر يونايتد، أهداف المباراة عن طريق الدنماركي الشاب راسموس هويلوند في الدقيقة 17، ولكن أدرك الإيفواري ويلفريد زاها التعادل للفريق التركي في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، أضاف هويلوند الهدف الثاني له ولمانشستر يونايتد في الدقيقة 67، ولكن تعادل الفريق التركي من خلال محمد كريم في الدقيقة 71، وتعرض كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد للطرد في الدقيقة 77، وأهدر ماورو إيكاردي لاعب جالاتا سراي ركلة جزاء لفريقه، لكنه عاد وسجل هدف الفوز في الدقيقة 81.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام جالاتا سراي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: فيكتورليندلوف - رفاييل فاران - ديوجو دالوت

خط الوسط: سفيان أمرابط - ماسون ماونت - كاسيميرو - حنبعل المجبري - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

وبهذا الفوز، احتل جالاتا سراي وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف بايرن ميونخ المتصدر برصيد 6 نقاط بعد فوزه على كوبنهاجن الذي حل في المركز الثالث بنقطة وحيدة، في حين يتذيل مانشستر يونايتد المجموعة بلا رصيد من النقاط.

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