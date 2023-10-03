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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

21 قتيلا في سقوط حافلة من فوق جسر في إيطاليا

سقوط حافلة من فوق
سقوط حافلة من فوق جسر في إيطاليا
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قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب وفقد آخرون، إثر سقوط حافلة من فوق جسر قرب مدينة فينيسيا (البندقية)، ليل الثلاثاء، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو، قوله إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث من بينهم طفلان، بينما أصيب عدد يتراوح بين 4 و5 أشخاص.

وفي وقت لاحق، رفعت الصحيفة عدد القتلى إلى 21، وتحدثت عن مفقودين.

وبحسب أجهزة الإطفاء، اشتعلت النيران في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارجيرا.

ولسبب غير معروف، اخترقت الحافلة حاجز الجسر وسقطت من ارتفاع حوالي 10 أمتار في الهواء ثم سقطت على الأرض واشتعلت بها النيران.

وقالت "لا ريبوبليكا" إن بعض جثث الضحايا انتشلت متفحمة.

 

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فينيسيا البندقية
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