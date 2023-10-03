21 قتيلا في سقوط حافلة من فوق جسر في إيطاليا

قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب وفقد آخرون، إثر سقوط حافلة من فوق جسر قرب مدينة فينيسيا (البندقية)، ليل الثلاثاء، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو، قوله إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من جراء الحادث من بينهم طفلان، بينما أصيب عدد يتراوح بين 4 و5 أشخاص.

#mestre il terribile incidente: un pullman vola sotto il cavalcavia pic.twitter.com/BPEaAu4jXB — Virginia (@virgivirgivivi) October 3، 2023

وفي وقت لاحق، رفعت الصحيفة عدد القتلى إلى 21، وتحدثت عن مفقودين.

وبحسب أجهزة الإطفاء، اشتعلت النيران في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارجيرا.

ولسبب غير معروف، اخترقت الحافلة حاجز الجسر وسقطت من ارتفاع حوالي 10 أمتار في الهواء ثم سقطت على الأرض واشتعلت بها النيران.

وقالت "لا ريبوبليكا" إن بعض جثث الضحايا انتشلت متفحمة.