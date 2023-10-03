دوري أبطال أوروبا.. تعادل مانشستر يونايتد وجالاتا سراي في الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، على مجريات الشوط الأول بين مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجالاتا سراي التركي، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح الشياطين الحمر أهداف المباراة في الدقيقة 17 عن طريق راسموس هويلوند، لكن أدرك ويلفريد زاها التعادل سريعا للفريق التركي في الدقيقة 23.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام جالاتا سراي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: فيكتورليندلوف، رفاييل فاران، ديوجو دالوت

خط الوسط: سفيان أمرابط، ماسون ماونت، كاسيميرو، حنبعل المجبري، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند

ويتواجد مانشستر يونايتد وجالاتا سراي في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب بايرن ميونخ الألماني وكوبنهاجن الدنماركي.

