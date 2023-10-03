أبو الغيط يكشف تفاصيل عبور 1000 دبابة مصرية في أول يوم لحرب أكتوبر

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن البطل أحمد الجواهرجي كان في أحد القاذفات الثقيلة المصرية- السوفيتية تي يو 16 التي هاجمت الرادارات الخاصة بالعدو الإسرائيلي ودمرتها.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القاذفات المصرية دمرت الرادارات الإسرائيلية في يوم 6 أكتوبر، مؤكدا أن أحمد صادق الجواهرجي ضرب رادارات أم مرجم في عمق إسرائيل ودمرها بالكامل.

واشار الى أن القوات الجوية المصرية قصفت ثلاث مطارات إسرائيلية في سيناء ودمرتها بالكامل، مؤكدا أن المستهدف كان عبور 1000 دبابة يوم 6 أكتوبر في أول يوم للحرب.

ولفت أبو الغيط إلى أن دبابات الجيش الثالث عبرت من معابر الجيش الثاني بسبب الحاجز الركامي ونجحنا في عبور 1000 دبابة.

وقال: إن الشعب المصري كان سعيدا بعد سماع عبور القناة يوم 6 أكتوبر، مضيفا أن يوم 7 أكتوبر صباحا قرأت التقارير وكان أول شيء حاولت القاذفات الإسرائيلية ضرب قواعدنا الجوية بنمط 5 يونيو 67 والتصدي للقوات المصرية التي عبرت ولكنها فشلت.

وأوضح أبو الغيط أن قواتنا الجوية من طراز ميج 21 تصدت للقاذفات الإسرائيلية وأجبرتهم على الانسحاب وفشلوا .