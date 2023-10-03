الكرملين يكذب خبر (نيويورك تايمز) بشأن اختبار روسيا صواريخ كروز

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” ديمتري بيسكوف، إنه "ينبغي على صحفيي صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية القيام بعمل أفضل قبل نشر تقارير عن خطط روسيا المزعومة باختبار صاروخ كروز من طراز بوريفيستنيك".

وأضاف بيسكوف -في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء- "لا أعرف من أين أتى صحفيو (نيويورك تايمز) بهذه الأمور، يبدو أنهم بحاجة إلى دراسة صور الأقمار الصناعية بشكل أفضل" رافضا التعليق على التقارير.

يذكر أن صحيفة (نيويورك تايمز) أفادت في وقت سابق بأن "صور الأقمار الصناعية وبيانات الطيران تشير إلي أن روسيا قد تكون تستعد لاختبار صاروخ كوز تجريبي يعمل بالطاقة النووية".