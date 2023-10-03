ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: فكرة العاصمة الإدارية كانت مطروحة منذ زمن بعيد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه قبل أن يتولى منصب وزير الإسكان وقبل رئاسة مجلس الوزراء، كان يشغل منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني.

وأضاف مدبولي  خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "من العاصمة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هيئة التخطيط العمراني هي الهيئة الوحيدة في مصر المعنية بكل مشروعات التخطيط والتنمية العمرانية، وهي التي تضع تصور رؤية تنمية الدولة كلها، وأيضًا المدن والمؤسسات الكبيرة.

ولفت إلى أن فكرة العاصمة الإدارية كانت مطروحة منذ زمن بعيد، وطبيعة المدن الكبرى مثل القاهرة الكبرى، التي تجاوزت الـ 22 مليون نسمة، كان مقر الحكومة فيها بمنطقة وسط البلد والقصر العيني، وبني منذ أكثر من 150 عامًا، وبعضها لم يكن مصمما خصيصًا ليكون مقرا حكوميا.

ads
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيئة التخطيط العمراني العاصمة الإدارية
ads