الوزراء: نتابع كل المشروعات وننفذ زيارات ميدانية للاطلاع على نسب التنفيذ

قال الدكتور أحمد جابر، المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء، إن المكتب الفني أنشئ في أغسطس 2015 بقرار من رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يتكون من 30 فردا 30% منهم أساتذة جامعات منتدبين للعمل في تخصصات مختلفة بالمكتب.

وأضاف "جابر"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التخصصات منها الهندسية والزراعية والري وغيرها، موضحُا: "دورنا الرئيسي هو متابعة كل المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية في جميع القطاعات.

وتابع المشرف على المكتب الفني بمجلس الوزراء: "ننفذ زيارات ميدانية ونطلع على نسب التنفيذ وما إذا كانت مطابقة للجدول أم أن هناك تأخيرات وأسباب التأخير إن وُجدت وأهم المعوقات التي تواجه المشروع.

وأوضح، أن المكتب يعمل على تذليل المعوقات ورفع تقرير لرئيس الوزراء بالموقف التنفيذي لكل المشروعات، لافتًا إلى أن كل مشروع له جدول زمني ولا بد أن يكون مطابقًا له على مستوى الشق التنفيذي.