هيئة الاستثمار: مصر كانت الأولى في النمو الاقتصادي إفريقيًا

أكد الدكتور أحمد زهير مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر كانت الأولى في النمو الاقتصادي على مستوى قارة إفريقيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصرية الألمانية" بالتعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية الدولية، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.

وأوضح مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار أن مصر هي المعبر الأساسي لإفريقيا، لذلك فإنها أصبحت محل اهتمام الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا أن القوة العاملة تعمل في النظام البيئي فلا يمكن جذب الاستثمار إلا لو كنت تعمل بالإلكترونيات.

ونوه بأن الكثير من الأشياء نحققها عبر الانترنت، ولدينا كثير من الأسواق لدينا معهم اتفاقيات تجارية، وأن مصر هي الوحيدة التي تحقق التواصل بين الشرق والغرب.

كما لفت إلى أن هذا التواصل رخيص من خلال توصيل المنتجات بين الشرق والغرب، موضحا أن مصر تعطيك الكثير من التسهيلات لتوصل منتجاتك.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الاستثمار أن مصر تضمن الكثير للمستثمرين وتقدم الكثير الضمانات للمستثمرين، خاصة في المناطق "أ" مثل العاصمة الإدارية لأنهم يحصلون على تخفيض يصل إلى 50 في المائة، لافتا إلى أنهم يقدمون للمستثمرين الرخصة الذهبية يحصلون من خلالها على الكثير من المميزات.

ونبه مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار إلى حدوث بعض الهبوط في النمو في مصر بالبداية إلا أننا تجاوزنا هذا الأزمات وهبطنا وقت كورونا ثم صعدنا، مشيرا إلى الصعود في بداية عام 2023 إلى 29 في المائة وسوف نصل إلى 79 في المائة في معدل النمو.