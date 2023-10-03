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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء تايلاند يقدم تعازيه لأسر ضحايا إطلاق النار في مركز تجاري ببانكوك

رئيس وزراء تايلاند
رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين
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قدم رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، تعازيه إلى أسر ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

جاء ذلك، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، وذلك حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشرطة في تايلاند القبض على فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، بعد أن خلف حادث إطلاق النار في مركز "سيام باراجون" التجاري قتيلًا واحدًا و5 مصابين على الأقل.

وكان مدير مركز طوارئ بانكوك الدكتور يودهانا سريتونان، قد خفض حصيلة قتلى إطلاق النار إلى قتيل واحد، بعد أن تم الإعلان في أول الأمر عن سقوط 3 قتلى جراء الحادث.

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تايلاند تعازيه ضحايا حادث إطلاق النار بانكوك
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