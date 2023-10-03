لليوم الثاني.. حازم عمر يتفقد مكاتب الشهر العقاري بالجيزة وسط هتافات من أنصاره

احتشد اليوم، مئات من أنصار حملة المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، لعقد توكيلات دعم وتأييد لمرشحهم، الذي حصل خلال الأيام الماضية على تزكية 48 نائباً داخل مجلس النواب.

وفي سياق متصل هتف له أنصاره المحتشدون لدعمه من أمام مكاتب الشهر العقاري بالجيزة بجمل كان منها: «بص علينا كويس.. حازم هو الريس».

وكان قد أكد حازم عمر المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن قرار الترشح له أسباب، أولها أن الأحزاب نشأت لكي تحكم بالخبرات الكافية لتولي المسؤولية، والمعارضة هي أسهل أنواع العمل السياسي، مضيفا أن حزب الشعب الجمهوري كان يهدف إلى تولي المسؤولية، بجانب أنه حزب يدعم الدولة المصرية والأولويات والأهداف المتغيرة بشكل طبيعي كل مرحلة على حدة.