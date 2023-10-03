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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتفقد منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكفر الزيات وبسيون

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لتفقد منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكفر الزيات وبسيون بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد معرض معا ضد الغلاء بكفر الزيات والذي يضم (اللحوم الطازجة والمجمدة، مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة ومصنوعاتها، الأسماك المجمدة بأنواعها- المواد الغذائية بأنواعها ومنتجات الألبان والخضراوات).

ووجه محافظ الغربية بتوفير جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للعاملين بأسعار أقل من المعروض بالسوق، لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومعلنة للمواطنين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد معرض معا ضد الغلاء ببسيون والذي أطمئن فيه على أسعار السلع المقدمة «السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق اللحوم الطازجة والمجمدة- مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة ومصنوعاتها، الأسماك المجمدة بأنواعها- المواد الغذائية بأنواعها ومنتجات الألبان والخضراوات ومختلف المنتجات» والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وشدد المحافظ على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين طوال فترة المعرض على أن يتم تنظيم المواطنين لكي يحصل الجميع على احتياجاتهم.

ومن جانبهم أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

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