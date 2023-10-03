محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة جاء فيها :"يسعدني ان أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة .

لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء وسيظل هذا العبور العظيم مبعثا للفخر والاعتزاز ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء .

وفق الله سيادتكم ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق "