مدرب الإسماعيلي: سنلعب على حصد الثلاث نقاط من الأهلي

صرح حمد إبراهيم، مدرب فريق الإسماعيلي، إن الفوز على الاتحاد السكندري بداية حقيقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا يحتاجوا اكتساب الثقة من فوز مهم على فريق كبير مثل زعيم الثغر.

وقال حمد في تصريحات إذاعية: عدم تأخر الفوز في بطولة الدوري هذا الموسم سيجعل عدم وجود خوف لدى اللاعبين في المباريات المقبلة، هدفنا هو اللعب على الفوز في كل مباريات الدوري الممتاز، والجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بأن يريد حصد الثلاث نقاط في كل لقاء.

وأضاف: الإسماعيلي حاليا يمر بظروف صعبة، ولكن هدف الجهاز الفني واللاعبين محدد رغم كل الصعوبات.

وتابع: الفريق يستعد بشكل خاص لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز، سوف نواجه فريق كبير ولديه لاعبين وجهاز فني مميزين، إيهاب جلال والجهاز الفني يتعامل مع اللاعبين نفسيا قبل كل لقاء لدخوله من أجل حصد أفضل شيء ممكن منه.

واختتم حديثه قائلا: الأهلي فريق كبير ومواجهته دائما ما تكون صعبة بالطبع، وأمامنا وقت كافي للاستعداد للمباراة بشكل جيد.

ومن المقرر ان يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.