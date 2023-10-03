وكيل تعليم سوهاج يتابع اجراءات تسليم وجبات التغذية للتلاميذ

أجرى ماهر عبد الخالق، مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه العميد محمود تمام، والعميد محمود علي إبراهيم، ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، زيارة مدرسة باحثة البادية الابتدائية بسوهاج، للاطمئنان على سلامة إجراءات توزيع وجبة التغذية بالمدرسة .

جاء ذلك في إطار متابعة المديرية و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة للإجراءات المتبعة بمدارس المحافظة لاستلام وتوزيع وجبات التغذية للتلاميذ، طبقًا للتعليمات الوزارية حرصًا على سلامتهم، بناء على توجيهات الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.