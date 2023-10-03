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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم سوهاج يتابع اجراءات تسليم وجبات التغذية للتلاميذ

التلاميذ خلال تسليم
التلاميذ خلال تسليم الوجبات
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أجرى  ماهر عبد الخالق، مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه العميد محمود تمام، والعميد محمود علي إبراهيم، ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، زيارة مدرسة باحثة البادية الابتدائية بسوهاج، للاطمئنان على سلامة إجراءات توزيع وجبة التغذية بالمدرسة .

جاء ذلك في إطار متابعة المديرية و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة للإجراءات المتبعة بمدارس المحافظة لاستلام وتوزيع وجبات التغذية للتلاميذ، طبقًا للتعليمات الوزارية حرصًا على سلامتهم، بناء على توجيهات الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

 

 

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التربية والتعليم تعليم سوهاج تعليمات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مديرية التربية والتعليم بسوهاج مديري
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