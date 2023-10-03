“الحصري” رئيسا للجنة الزراعة والري بدور الانعقاد الرابع بمجلس النواب

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن فوز النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من النائب صقر عبدالفتاح والنائب حسن أبو قديرة بمنصبي وكيلي اللجنة، وفوز النائب محمد عبد القوى بمنصب أمين السر.

وحرص النائب هشام الحصرى على توجيه برقية تهنئة من لجنة الزراعة للرئيس السيسي.

وأكد الحصرى، أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لقطاع الزراعة، من خلال المشروعات القومية الكبرى في ذلك القطاع، مما ساعد البلاد علي مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائى.

وأشار إلي أن زيادة الرقعة الزراعية إلي نحو 10 ملايين فدان إنجاز كبير يحسب للرئيس السيسي.

وأكد استمرار دعم لجنة الزراعة للفلاح في كل مكان في مصر باعتباره جنديا يدافع عن وطنه.