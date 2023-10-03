أحمد جمال ضيف القومية العربية في احتفالية ذكرى العبور بالأوبرا

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها باليوبيل الذهبى لإنتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تقيم عددا من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

ففي الثامنة والنصف من مساء الجمعة، 6 أكتوبر الجاري، على المسرح الكبير، تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي ومشاركة المطرب أحمد جمال مع نجوم الأوبرا، وهم: سارة ذكي، وأحمد عصام، وأحمد سعيد، مختارات من الأعمال الغنائية التي شكلت جانبا من الوجدان الوطني للشعب المصري منها: تحيا مصر، وهنحب مين، ويا بوي يا مصر، وعلى الرباية، وحلوين دول، ومصر اليوم في عيد" وغيرها.

وفى الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل، الموافق 7 أكتوبر الجاري، على مسرح الجمهورية يقام حفل لطلاب مركز تنمية المواهب يجمع مختارات من الأعمال الوطنية وتابلوهات استعراضية حماسية .

كما يحيي المطربان ياسر سلمان، ورحاب عمر، أمسية في الثامنة والنصف من مساء الخميس 5 أكتوبر الجاري، بمسرح أوبرا دمنهور، والتي تضم باقة من المؤلفات الوطنية والعاطفية منها: "يا حبيبتي يا مصر، ويا حلو ناديلي، وطاير يا هوى، وامتى الزمان، وبيت العز" وغيرها.

ويعقد في السابعة من مساء الاثنين المقبل، الموافق 9 أكتوبر الجاري، على مسرح أوبرا دمنهور، لقاء يستضيف اللواء يحيى اللقاني أحد أبطال القوات المسلحة، والقبطان عمر عز الدين قائد عمليات إيلات، ويديره الدكتور محمد عبدالغني، تحت إشراف الفنان أمين الصرفي ويتخلله أوبريت "بطولات أكتوبر" وفقرة فنية للشاعر محمود الكريتي.

وفى الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 10 أكتوبر الجاري، يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام بمصاحبة أوركسترا الاطفال والطلائع والشباب تحت إشراف الدكتورة نيفين المحمودى حفلا، يتضمن نخبة مختارة من الأعمال التى تبرز الولاء والانتماء للوطن.