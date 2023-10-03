الإحصاء: 5.6% ارتفاعا في عقود الزواج عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2022.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ عدد عقود الزواج 929428 عقدا عام 2022 مقـابل 880041 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.6٪، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 269834 حالة عام 2022 مقابل 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9٪ .

وبلغ عدد عقود الزواج في الحضـر 384468 عقداً عام 2022 تمثل 41.4 ٪ من جملة العقود مقابل 359806 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6.9٪.

كما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 544960 عقداً عام 2022 تمثل 58.6٪ من جملة العقود مقابل 520235 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8 ٪.

وأوضح الجهاز أنه سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 374631 عقداً تمثل 40.3 ٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئــة العمـرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 349276 عقدا تمثل 37.6٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1091 عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.

ونوه الجهاز إلى أنه سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 348376 عقداً بنسبة 37.5٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 837 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

وسجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات علي شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 277652 عقداً بنسبة 29.9 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 621 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.



