غدا.. "الصراع بين الشخصية الرئيسية والشخصية المعترضة" بمركز الإبداع

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ورشة "اكوا" لتنمية الكتابة الإبداعية الدورة الثانية وتأتي تحت عنوان "الصراع بين الشخصية الرئيسية والشخصية المعترضة"، في السابعة من مساء غدا الأربعاء، بقاعة سينما بمقر المركز.

تتناول الورشة في الجزء الأول منها ورش عمل وتدريبات عملية على:المرحلة الثاثة والتي تضم:- كيف تصوغ سؤال المرحلة؟، كيف تصوغ هدف المررحلة؟، كيف تصوغ ملامح شخصية المرحلة؟، هل شاهدت فيلم العثور على الابن؟، شاهد واكتب. أما الجزء الثاني المعنون بالراوي - أنواع الرواه تقدمه د. سحر شريف، ود. محمد عبد الحميد خليفة، وذلك تحت رعاية مدير المركز د.إيناس دياب.

جدير بالذكر أن قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنين وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع أيضا على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.