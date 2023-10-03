اهتمام عالمي بإعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة

تناولت الصحف العالمية اليوم الثلاثاء، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال كلمه له بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحت عنوان "الرئيس المصري السيسي يؤكد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل" قالت وكالة رويترز الأمريكية، إنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن يترشح السيسي، مرة أخرى ويحصل على فترة ولاية ثالثة.



بدورها اهتمت وسائل الإعلام الفرنسية بالإعلان وكتبت شبكة "فرانس 24" تحت عنوان: "لاستكمال الحلم".. السيسي يعلن ترشحه لولاية ثالثة".



صحيفة "ديلي نيوز" تناولت الإعلان وكتبت تحت عنوان: يسعى الرئيس المصري السيسي إلى إعادة انتخابه في عام 2024".

وقالت الصحيفة إن هناك ستة منافسين من أحزاب وخلفيات سياسية مختلفة، سيواجهون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2023.



من جانبها تناولت وكالة "شينخوا" الصينية الإعلام وكتبت: السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة".

أيضا تناولت الصحف الروسية الإعلام وكتبت وكالة "سبوتنيك" تحت عنوان: السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

كما تناولت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إعلان الترشح، وكتبت: "يارب أكون أنا أولى بها".. الرئيس المصري يعلن رسميًا عزمه الترشح لولاية رئاسية جديدة".

الصحف الألمانية أيضا تناولت الإعلان وكتب موقع "دويتشه فيله" الألماني تحت عنوان: مصر.. السيسي يؤكد رسميا ترشحه لولاية رئاسية ثالثة".



موقع "i24news" الإسرائيلي، تناول الإعلان أيضا وكتب تحت عنوان: السيسي يعلن ترشحه لولاية ثالثة بينما يتجمع المصريون في شوارع القاهرة".

وقال الموقع: من المتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، هي الأكثر تنافسا خلال رئاسة السيسي التي استمرت عقدًا من الزمن".