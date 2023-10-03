السيسي: نجاح توطين الصناعات بمشاركة المستثمرين يقلل الضغط على الدولار.. وخبراء: خطوة مهمة لزيادة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة.. ولا بد من دخول التكنولوجيا في الصناعة المصرية ومواكبة عصر التقدم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ أن الدولة قامت بمراجعة ما تم تخصيصه من أراض خلال الـ10 سنوات السابقة؛ وحجم المشروعات التي أقيمت عليها، وفوجئنا بأنه تم تخصيص ما يقرب من 30 مليون متر، ولم تتم إقامة مشروعات عليها إلا بنسبة لا تزيد على 10 % من هذا الرقم، وهذا ما جعل الدولة تسير في مسار المجمعات الصناعية.

ووجه السيسي، خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، دعوة للمستثمرين للمشاركة في تنفيذ الـ 150 مشروعا الموجودة في قائمة الاستثمار للمنتجات التي نستوردها.

وأوضح أن هذا المشروع حال نجاحه، سيخفض من الفاتورة والضغط على الدولار سوف يقل، مشيرًا إلى أن الإنفاق بالدولار عبء على الدولة لأنها تقوم بشراء مستلزمات بترولية ومستلزمات إنتاج، ومواد غذائية، بالدولار وتبيعها بالجنيه، مؤكدًا أهمية وجود رقم بالدولار يتم وضعه وعدم انتظار رجوعه مجددًا قائلًا: (علشان دا يحصل لازم إيرادات الدولار تساوي المصروفات وتزيد).

وأكد رئيس الجمهورية، أنه سيقوم بإنشاء المنشأة، ويتم إعطاؤها للمستثمر لوجود قائمة بالمشروعات التي يُسمح بها داخلها، وفي حال احتياجنا إلى مجمعات أخرى سنقوم بإنشائها؛ لأنها ستوفر فرص عمل، وتزيد من الناتج المحلي.

ولفت السيسي، إلى أنه سيتم تقديم حوافز تحسن من شروط النجاح، وتدعيم برامج مثل الصادرات، وهيتم إعطاء المستثمرين الأراضي بسهولة، وتقديم التسهيلات التي يحتاجوا إليها لتنفيذ هذه المشروعات.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا فيما يخص الصناعة المصرية بصفة عامة وتوطين الصناعة بصفة خاصة، موضحًا أن إيجاد الحلول البديلة لدعم وتوطين الصناعة المصرية خطوة مهمة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة تسير بخطي ثابتة في هذا الشأن وخير دليل على ذلك الخطوات التي تمت مؤخرًا في الصناعات الثقيلة مثل الدخول في صناعة عربات السكة الحديد وأتوبيسات النقل العام وغيرهما من الصناعت التي كنا بعيدين عنها كل البعد خلال المرحلة الماضية.

وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن هناك مشروعات "ابدأ"، التى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية كأن لها تأثير كبير في دعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج موضحًا أن تلك الخطوات ستعمل بشكل كبير علي زيادة الصادرات المصرية للخارج الى جانب تقليل الواردات التي زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.

وطالب عبدة في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، بدخول التكنولوجيا في الصناعة المصرية ومواكبة عصر التقدم خاصة أن لدينا الأمكانيات التي تؤهلنا لذلك الي جانب زيادة الاستثمار وتشجيع رجال الاعمال والمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن تلك الخطوات ستخدم الاقتصاد المصري وتساعد علي نموه.