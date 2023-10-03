أمريكا تتطلع للعمل مع رئيس جواتيمالا المنتخب بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 10:02 ص

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تطلعه إلى العمل مع رئيس جواتيمالا المنتخب برناردو أريفالو بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنفيذ المستمر لاستراتيجية الأسباب الجذرية لمعالجة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم خلال اجتماع افتراضي بين بلينكن وأريفالو.

وأكد بلينكن، في البيان، دعمه للانتقال السياسي السلمي في جواتيمالا إلى أريفالو، معربًا عن تضامنه مع شعب جواتيمالا الذي يواجه جهودا متواصلة لعرقلة الانتقال الديمقراطي للسلطة.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة ضد أولئك الذين يعملون على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في جواتيمالا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ورئيس جواتيمالا المنتخب اهتمامهما المتبادل في نصف الكرة الغربي المزدهر والمستقر والديمقراطي.

