"شماريخ وزغاريد" بأسيوط عقب إعلان الرئيس الترشح

أطلق المئات من أعضاء حزب حماة الوطن وأهالي أسيوط المحتشدين بشوارع مدينة محافظة أسيوط الشماريخ، والزغاريد ابتهاجا بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية، ووسط هتافات كمل يا سيسي، ومعاك ياسيسي رافعين الأعلام المصرية، وصورالرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكان الآلاف من محافظة أسيوط لحزب حماة الوطن وطلاب الجامعات قد نظموا وقفة حاشدة بميدان الحرب والسلام ، للاحتفال بذكرىانتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها، رافعين أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر"، وكمل ياسيسي وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية ، وانشودات للشيخ محمود ياسين التهامي .
وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان