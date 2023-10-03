عضو في الكونجرس الأمريكي: كييف فقدت دعم الأغلبية في مجلس النواب

صرح عضو مجلس النواب في البرلمان الأمريكي الجمهوري مات جيتز، بأن أوكرانيا فقدت الدعم من أغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال جيتز: "لقد فقدت أوكرانيا دعم الأغلبية في مجلس النواب بالكونجرس"، ويذكر أن الحزب الجمهوري يتمتع الآن بالأغلبية في المجلس.

وأشار النائب إلى أنه "في التصويت الأخير في المجلس بشأن أوكرانيا الأسبوع الماضي، صوت 101 جمهوري مع (القرار) و117 ضد".

وأقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون خلال عطلة نهاية الأسبوع وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن لاحقا، يسمح بمواصلة الاعتمادات للحكومة الفيدرالية في ظل عدم وجود ميزانية ولاية متفق عليها للسنة المالية للبلاد، والتي بدأت في 1 أكتوبر 2024.

ومع ذلك، بمبادرة من الحزب الجمهوري المعارض في الولايات المتحدة، تم استبعاد الأحكام المتعلقة بتخصيص مساعدات مالية كبيرة جديدة لأوكرانيا من هذه الوثيقة.

وطلبت السلطة التنفيذية للحكومة 13 مليار دولار من السلطة التشريعية كنفقات إضافية في السنة المالية 2023 للمساعدة العسكرية الطارئة لكييف، بالإضافة إلى ذلك، تم طلب 8.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى في مجال الاقتصاد والأمن.

هذه النقاط أو أي نقاط مشابهة لم تكن مدرجة في الوثيقة التي أقرها الكونجرس، والتي وقع عليها الديمقراطي بايدن مساء السبت وأصبحت بذلك قانونا.

وقال الرئيس الأمريكي يوم الأحد إن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة لكييف، ودعا الجمهوريين في الكابيتول إلى دعم مبادرات من هذا النوع.

هذا وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الاثنين، بأن واشنطن تمتلك الأموال لتلبية الاحتياجات الفورية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، ولكن الأموال ليست متوفرة للدعم على المدى الطويل.

وسبق أن أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إلى ان أي توقف للدعم الأمريكي سيؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني على تحقيق النجاح في ميدان القتال.